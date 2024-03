Le condizioni di McKennie: come sta il centrocampista



Le condizioni di De Sciglio​

Buone notizie dall'allenamento di oggi: prosegue il reinserimento dinel gruppo. Il centrocampista americano sarà pronto per la sfida con l'Atalanta, rientrerà dunque per il match di domenica e darà un po' di respiro all'emergenza mezzali che sta colpendo la squadra di Massimiliano Allegri.Il centrocampista ha subito la lussazione alla spalla sinistra rimediata nel finale della partita contro il Frosinone: l'ex giocatore del Leeds ha saltato la partita con il Napoli e recupererà per l'Atalanta.Si rivede in campo anche Mattia, in parte con la squadra: dopo il recupero per l'intervento al ginocchio, l'esterno era ko per un ulteriore problema muscolare.