Tra i giocatori il cui contratto scadrà a giugno 2025 c'èIl futuro del texano è incerto. Al momento, infatti, c’è una certa distanza a livello economico tra la Juventus e il giocatore, riferisce la Gazzetta dello Sport. L’americano, tra i migliori nella stagione in corso, potrebbe anche essere sacrificato in caso non si arrivasse a un accordo e pervenisse alla ContinassaMcKennie, tra l’altro, è osservato con attenzione da più di un club di Premier League, dove ha già giocato l'anno scorso per sei mesi, quando era in prestito al Leeds.Mckennie è stato senza dubbio una delle sorprese in positivo della stagione, diventando un titolare inamovibile della Juventus. Questi i suoi numeri in stagione tra Coppa Italia e Campionato.