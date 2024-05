McKennie Juve, la situazione tra rinnovo e mercato

Il chiarimento l'ha fatto lo stesso Weston, poco dopo che sul suo profilo Facebook è spuntata una foto che ha scatenato le voci di mercato: " Il mio profilo è stato hackerato, forza Juventus ". All'improvviso cambia la foto e il centrocampista statunitense veste la maglia delCome detto,. Un hackeraggio che ha scatenato tifosi e addetti ai lavori. Oltre la fumosità della canea social, però, c'è una situazione di mercato che è ancora tutta da sbrogliare.Non uno "spoiler" – McKennie in maglia United -, ma qualcosa che potrebbe accadere sì, senza volare troppo in alto con l'immaginazione. Il contratto dello statunitense con la Juventus è in scadenza il 30 giugno 2025 e le trattative per il rinnovo sono in stand-by. Ai primi approcci,: l'obiettivo è quello di aumentare l'ingaggio. Da calciatore in partenza è diventato una colonna di questa Juventus, per prestazioni uno dei migliori in stagione: vuole che tutto ciò trovi riconoscimento nel prossimo contratto.Senza accordo, si andrà sul mercato. La finestra estiva, infatti, rappresenta l'ultima chance di monetizzare dalla partenza di McKennie che, altrimenti, potrebbe liberarsi a parametro zero. La stagione giocata su alti livelli ha acceso su di lui i riflettori di diversi club.