Mckennie, le parole a Dazn

ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Juventus e Roma per 1-1: "Non possiamo essere contenti perché serviva una vittoria questa sera, più che divertimento oggi abbiamo lavorato duro tutta la squadra, uno per l'altro.""Nella prima parte era evidente come tutti lottassimo su ogni pallone, siamo arrivati un po' esausti nell'ultima parte della stagione. C'è stata un po' di stanchezza""Ho ancora un anno di contratto, il mio agente parla con il direttore, mi piacerebbe restare. Per la squadra, abbiamo gli stessi obiettivi degli ultimi anni, vincere lo scudetto, far tornare la Juve protagonista in Champions League perché questa è la storia del club".