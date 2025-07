Juventus, Mbangula si sposa: la FOTO del giocatore bianconero

2025 Getty Images

Samuel Mbangula ha vissuto un'annata che ha cambiato senza dubbio la sua carriera. Dopo gli anni nelle giovanili bianconere, il belga è passato in prima squadra con Thiago Motta a inizio stagione, trovando anche il goal al suo esordio.Da lì in poi, è rimasto con i grandi per l'intero anno, trovando ancora diverse reti importanti, sia in Champions League sia in campionato.La vita dell'esterno classe 2004, però, ha subito un altro cambiamento importante, ma questa volta fuori dal campo:con una foto sul proprio profilo Instagram che lo mostra poco dopo la proposta di matrimonio. "L'amore non muore mai" ha scritto il giocatore bianconero, che si prepara a un capitolo molto importante della propria vita.