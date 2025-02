Mbangula, le parole (e non solo) certificano la crescita: può cambiare il suo ruolo alla Juve?

GETTY

A spegnere, almeno per il momento, le fiamme della reazione del PSV, ci ha pensato un'altra volta. Il goal del belga ha riportato la Juve avanti, mettendo senza dubbio la partita (anche quella di ritorno) sotto un'altra luce . Non è stata comunque una gara semplice, proprio perché Mbangula è entrato a inizio secondo tempo e ha affrontato diverse fasi cruciali del match.Dalla ripartenza nella ripresa al gol del PSV, fino alla rete dello stesso attaccante. In ognuno di questi momenti il belga è stato sempre coinvolto, seppur illuminando il gioco. Eppure il suo goal è un grande sospiro di sollievo, che ha permesso - almeno in campo - di poter alleggerire un carico di tensione e aspettative che rischiava di diventare insostenibile.

La promozione in prima squadra: il salto di Mbangula

Dal mercato alla rivincita sul campo

Le parole e il valore di mercato: quale futuro per Mbangula?

Tuttavia se da una parte il goal ha regalato almeno un mezzo sorriso all'ambiente bianconero, il meno soddisfatto è sembrato essere. Ecco, in quelle parole nel post partita si riflettono la stagione, la crescita e il momento di Samuel Mbangula, e perché no, anche il suo futuro. Ma ci arriveremo.Tutto comincia con la sorpresa, perché la Juventus dell'estate era quella delle voci di un mercato rivoluzionario, costruito con tanti investimenti e altrettanti nomi importanti. E Thiago Motta stupisce tutti schierando propriotitolare alla primissima gara ufficiale, regalandogli l'esordio in prima squadra.Risultato? Goal alla prima da titolare e. Sembra l'inizio di un sogno destinato a durare almeno per tutta la stagione in corso, ma l'inizio - purtroppo - sembra essere come una luce troppo debole e spenta presto dalle difficoltà.Proprio queste difficoltà sembrano essere una costante nella stagione della Juventus,, nemmeno provando diverse soluzioni. E in mezzo alla macchia ci finisce anche Mbangula: accanto alla voce "plusvalenze" il suo nome diventa uno dei più chiacchierati, soprattutto perché è un prodotto delle giovanili bianconere: tradotto, un guadagno praticamente totale.Tra i problemi e le polemiche sempre più crescenti arriva gennaio, e Mbangula ci arriva con all'attivo due goal (segnati contro, quest'ultimo vale il pareggio al 91') e tanti dubbi: la sua intenzione è quella di rimanere, ma le difficoltà economiche e la necessità di ricucire diversi reparti sono prioritarie in casa Juve. Ed è qui che arriva la risposta.Mbangula illude insieme a Yildiz in Supercoppa, risultando essere uno dei pochi a provare davvero a invertire una prestazione tra le più deludenti dell'anno. Eppure sarà solo il primo dei passi sempre più grandi di questo mese. Il belga si rifà proprio contro il, segnando l'1-0 e rimanendo in campo per 90 minuti, dopo i 77 giocati. Fino a ieri sera, quando la sua rete ha regalato un successo tanto importante quanto sofferto alla Juve: la stagione di Mbangula ha assuntoNel post partita contro il PSV, Mbangula ha mostrato, spiegando di non essere soddisfatto nonostante il goal segnato. Il motivo? Una prestazione definita da lui stesso non all'altezza, con la consapevolezza di poter fare meglio. Queste parole, però, dicono anche che il belga è diventato una soluzione sempre più valida per, dopo che nelle difficoltà anche la sua posizione sembrava vacillare.E la posizione cambia anche verso il futuro. Da inizio stagione, il valore di mercato di Mbangula è aumentato in modo importante, passando(dati Transfermarkt). Lo scenario della cessione si è allontanato più velocemente del previsto a gennaio, e fino a giugno il classe 2004 potrà essereper la Juve. E poi? E poi si vedrà, perché il mercato può cambiare tutte le carte in tavola, così come lasciare il mazzo invariato.