Juventus, cosa succede con Mbangula: 4 minuti, adesso è un uomo mercato

GETTY

Thiago Motta, il mentore: fiducia e spazio nel gruppo

Samuelha vissuto un inizio di stagione da favola. Dopo un’annata non particolarmente brillante con la Juventus Next Gen, complicata da qualche problema fisico, l’esterno offensivo belga ha stupito tutti durante il pre-campionato. Le sue prestazioni convincenti gli hanno aperto le porte della prima squadra, dove ha esordito in campionato da titolare contro il. Un debutto da incorniciare: gol, assist e l’esultanza sotto la curva dei tifosi bianconeri, diventata subito virale.A credere fortemente in lui è stato Thiago Motta, che lo ha subito inserito nel gruppo della prima squadra. Mbangula è stato tra i pochi giocatori a salutare pubblicamente il tecnico dopo l’esonero, segno del forte legame creato tra i due. L’allenatore aveva intuito le potenzialità del giovane belga e aveva disegnato per lui un ruolo cucito su misura.

Con Igor Tudor cambia tutto: fuori dal progetto tecnico

Mercato in fermento: la Juventus chiede 20 milioni

Premier League, Bundesliga e Serie A: le pretendenti non mancano

L’arrivo di Igor Tudor ha però cambiato completamente lo scenario. Il tecnico croato ha portato con sé il modulo 3-4-2-1, che non prevede ali pure come Mbangula. Il belga aveva già avuto difficoltà a esprimersi da sottopunta nella Next Gen, quando si era provato a replicare il sistema di Allegri. Con Tudor, le occasioni si sono azzerate: solo 4 minuti giocati (3 contro il Bologna, 1 contro l’Udinese) e panchina fissa nelle ultime partite, compreso il Mondiale per Club.Con uno spazio sempre più ridotto, la Juventus ha deciso di ascoltare offerte. Il club bianconero valuta Mbangula circa 20 milioni di euro, cifra considerata in linea con il suo potenziale e con i numeri della stagione: 4 gol e 5 assist, nonostante il minutaggio ridotto. Diverse squadre si sono già mosse.In Inghilterra si registrano gli interessi di Bournemouth e Nottingham Forest. In Germania, Lipsia e Bayer Leverkusen seguono con attenzione. Anche in Serie A non mancano gli estimatori: il Bologna è interessato, ma occhio anche al Parma di Carlos Cuesta, che conosce bene l’ambiente juventino e ha un occhio attento sui giovani cresciuti a Vinovo.