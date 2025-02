Da svolta inaspettata a jolly per il futuro: Mbangula può partire?

GETTY

Intorno alla Juventus, in questo momento, ci sono grandi ombre e tanta rabbia. L'eliminazione dalla Champions League ha ridimensionato ancora una volta - anche se con più forza - le ambizioni e i sogni di questa stagione, Ritrovare la strada dritta di cui ha parlato Thiago Motta non è semplice , soprattutto quando le certezze su cui poggiarsi sembrano di nuovo essere ben poche. È proprio qui, però,, a volte anche dopo la partita successiva. E la società bianconera lo sa, è stato un motto ricorrente durante questa stagione.

Juventus, Mbangula può essere l'uomo mercato?

Le parole di Mbangula sul suo futuro

I numeri della stagione di Mbangula

Partite giocate: 26

Minuti giocati: 1019

Partite da titolare: 11

Goal: 4

Assist: 4

In un'annata in cui sono cambiate tante carte in corso, una di queste è stata una svolta positiva. E a questa voce non si può fare a meno di collegare il nome di. L'attaccante belga è stato fin qui una vera e propria scommessa vinta da Thiago Motta, che l'ha lanciato a sorpresa alla prima giornata contro il Como e ha ottenuto risposte convincenti durante i mesi successivi.Durante la stagione, Mbangula è stato spesso accostato ai nomi in uscita come quello di, ma il destino è stato differente. Il belga si è preso la fiducia di Thiago Motta, diventando un'alternativa sempre più valida soprattutto a gennaio, mese in cui il mercato era inevitabilmente più intenso.Se da un lato la stagione positiva di Mbangula terminerà in bianconero, dall'altro il mercato potrebbe tornare ancora una volta sulla strada del classe 2004. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero già diversi club interessati a lui, tra cui, e la Juventus avrebbe fissato ail prezzo del suo cartellino.In un'intervista rilasciata ai canali della Lega Serie A , Mbangula ha parlato anche degli obiettivi futuri con la Juventus.'Il mio obiettivo stagionale all’inizio era quello di riuscire a giocare qualche partita. Ora vorrei diventare un giocatore importante per la squadra e performare al massimo ogni volta in cui sono in campo. Voglio sfruttare tutte le occasioni che mi capitano, sia dal punto di vista delle performance che da quello realizzativo. L’obiettivo della Juve è sempre quello di vincere. Vogliamo vincere ogni partita ed arrivare in fondo alle competizioni. Alla Juve è così che funziona'.





