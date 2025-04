Mbangula può lasciare la Juventus? Gli scenari

AFP via Getty Images

Tra i giocatori che non sono ancora scesi in campo dall'arrivo di Igor Tudor, c'è. Per l'esterno classe 2004 due panchine e una gara saltata per infortunio. Contro il Lecce, infatti, il belga non è stato convocato per un problema muscolare alla coscia destra.Anche nelle due partite precedenti, però, Mbangula non ha trovato spazio, e la sensazione è che la concorrenza sia diventata davvero folta per lui. Tudor preferisce infatti impiegare degli esterni a tutta fascia, e in queste prime partite ha rinnovato la sua fiducia a, ma anche a Timothy

Mbangula alla Juventus anche nella prossima stagione?

Insomma, per Mbangula lo spazio, e dunque il dubbio può nascere spontaneamente: giocherà nella Juventus anche nella prossima stagione?Al momento, il futuro del belga è ancora da definire. Molto dipenderà dal finale di stagione, così come dalla scelta in panchina. Se dovesse rimanere Tudor, o dovesse arrivare un allenatore con idee simili,In questa stagione il belga ha mostrato di essere in forte crescita, con la promozione dalla Next Gen e le prime apparizioni (oltre alle reti) in Serie A e in Champions League. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Torino: solo il futuro scioglierà ogni dubbio.