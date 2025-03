La Juventus riparta da Samuel Mbangula

GETTY

Non è una questione di cosa si possa o non si possa fare. Quanto: è opportuno che lo faccia? Una questione di opportunità che in casa Juventus troppo spesso è stata smarcata, a cui si è risposto velocemente sì senza fermarsi un attimo a ragionare. Ecco, non serve certo chi scrive a raccontare quale sia il momento in casa bianconera e di come sarebbe opportuno centellinare ogni tipo di esposizione comunicativa . Pensare e ripensarci, magari tornare indietro rispetto a quanto già concordato. E porsi sempre una domanda:

In diverse occasioni, nel corso di questa stagione, sarebbe stato opportuno porsi queste domande e rispondersi in maniera differente. L’immagine che ne esce è quella di uno spogliatoio che ha demandato la trasmissione dei valori della Juventus alle tante scritte che affollano i muri della Continassa e di Vinovo. Un vuoto di potere dove ognuno cerca di guadagnare il proprio spazietto, ritagliarsi un ruolo da protagonista, da “leader”. Ma è un’immagine macchiettistica che non fa che sorridere amaramente.In questo grigiore, però, non manca un raggio di sole, un timido invito alla speranza. Tocca tornare indietro nel tempo per riprendere le parole più juventine dette nel corso della stagione. E tocca tornare ad uno dei più giovani della rosa, Samuel. L’esterno belga, dopo aver segnato il goal vittoria in Juventus-Psv – la gara dell’andata dei playoff di Champions League -, si presenta ai microfoni a testa bassa e ripete: “”.È la testa bassa di chi, pur avendo segnato un goal in quel momento pesantissimo, sa di non aver dato abbastanza. La testa bassa che non sa di resa, nessuna bandiera bianca; ma di proiezione nell’immediato futuro, alla ricerca dell’eccellenza che la Juventus richiede. Ed è paradossale che questa lezione di sabauda umiltà, di costanza e ricerca dell’eccellenza – questa lezione di juventinismo -, sia arrivata da un ragazzo classe 2004 che è calcisticamente nato in Belgio, molto lontano da Torino.