La 'selezione' della Juventus, perché Mbangula sarà ceduto per 10 milioni

sta per passare gli ultimi giorni (se non ore) da giocatore dellaArrivato a Torino nel 2020 dall'Anderlecht, il belga ha iniziato la sua avventura in bianconero nelle giovanili, partendo dall'Under 17 per poi fare tutta la trafila, dalla Primavera fino alla Next Gen e poi l'estate scorsa il grande salto in prima squadra.per la sua cessione più bonus, che potrebbero portare la cifra a 13 milioni. Un'operazione che già ha fatto discutere per le condizioni dell'affare, con il pensiero più comune, condiviso da quasi tutto l'ambiente, che si tratti di una cessione ad un pezzo troppo basso, inferiore a quello che Mbangula ha dimostrato nell'ultima stagione, soprattutto pensando alla giovane età e quindi ai margini di crescita.

Mbangula ceduto per 10 milioni: le motivazioni

Prima di tutto, c'è da considerarecon le scelte fatte da quando si è seduto sulla panchina bianconera. Solo 4 minuti tra le ultime nove partite di campionato e il Mondiale per Club, in cui non è mai sceso in campo. Un cambiamento notevole rispetto a prima, quando con Thiago Motta il belga invece era stato una delle sorprese trovando anche spazio.Questo ha spinto il club a cederlo senza pensarci troppo e accontentandosi anche di una cifra piuttosto bassa. D'altronde, il minutaggio azzerato negli ultimi mesi non ha aiutato ad alzare il prezzo.. Non è un caso se già qualche settimana fa, a fine giugno, il club bianconero aveva accettato la proposta del Nottingham Forest per Weah e Mbangula, con quest'ultimo che sarebbe potuto partire ad un prezzo ancora più basso (attorno gli 8 milioni). Ecco, considerando questo, era difficile ipotizzare una cessione molto più remunerativa adessoQuestione di tempistiche, che nel mercato possono essere fondamentali.Da sempre, soprattutto da quando c'è la Juventus Next Gen, il club cede alcuni dei suoi giovani che hanno più mercato. Una scelta strategica e che non può sorprendere. La seconda squadra bianconera d'altronde è stata costruita e gestita anche in funzione di ciò e i ricavi arrivati dai giocatori che sono passati dalla Next Gen sono ormai molto alti.Tornando all'aspetto che più fa discutere, ovvero non tanto l'addio in sé di Mbangula ma la cifra del trasferimento, c'è da considerare come pur non trattandosi di un prezzo elevatoe il club registrerà una plusvalenza da doppia cifra.