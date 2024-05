L'ex calciatore della Juventus a Repubblica ha dichiarato: "Ho lodato Allegri, ma non posso non stigmatizzare il suo comportamento, a tratti imbarazzante. La lite con il ds Giuntoli è stata così plateale da far capire che ci sono cose che noi noi sappiamo, altrimenti è chiaro che non avrebbe reagito così. Piuttosto sono state imbarazzanti altre cose viste in tv. Un uomo nervoso, direi quasi fuori di testa. E poi è inammissibile l’episodio raccontato dal direttore di Tuttosport. Spero che su questo episodio Allegri possa porre rimedio in qualche maniera. Perché arrivare alle minacce, proprio no…Circa lo sfogo con la classe arbitrale, anche il Presidente della Repubblica aveva fatto riferimento agli arbitri sottolineandone l’importanza e la difficoltà del ruolo. Maresca in generale ha fatto una buona partita. Un paio di episodi sono interpretabili, ma Allegri non può comportarsi così sulla base di quello che gli dice qualcuno che riguarda le azioni in tv. Se fai così, ti rovini ogni partita".