Massimo, ex Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport suggerendo alla società bianconero una rivoluzione.Ecco le sue parole: "Zirkzee è forte, ma non esiste un giocatore che da solo possa migliorare l’attacco della Juventus. Vlahovic? E’ il gioco che fa gli attaccanti. Alle punte della Juventus servono più suggerimenti, più cross, più passaggi filtranti. E più continuità. Vlahovic nel 2024 ha segnato tanto, ma a volte ha commesso anche degli errori di mira da posizioni invitanti. Possono giocare insieme? Vlahovic è un bel centravanti e quelli forti possono sempre giocare insieme".- "Federico non ha segnato i gol necessari per giocare in quel ruolo. A me piace più largo, ma un posto per Chiesa si trova sempre, a prescindere dai sistemi di gioco. La caratura del giocatore non è in discussione, è più una questione di continuità. Non credo che Federico segnerà mai 20 gol in un singolo campionato, ma non è un centrocampista".- "L’unico problema della Juve non è l’attacco. Fossi in Giuntoli mi prenderei la responsabilità di dire alla proprietà che bisognerebbe cambiare 15 giocatori. Sì, 15! Sono giocatori bravi presi uno per uno e non farebbero fatica a trovare squadra altrove, ma dovrebbero cambiare aria pure per loro stessi dopo un’annata così. La Juventus ha bisogno di una mezza rivoluzione per modificare l’atmosfera attuale e creare nuovi stimoli. Vale per i giocatori e anche per l’allenatore. E non è una questione di qualità: Allegri ha dimostrato di essere un tecnico di spessore internazionale, le sue capacità non sono in dubbio".- "Dei 15 giocatori che cambierei, almeno 6 nuovi rinforzi dovrebbero essere di livello per provare a contendere lo scudetto all’Inter. Se invece si punta alla qualificazione Champions, ne bastano 4. Koopmeiners mi piace e può essere uno di quelli, poi bisogna vederlo con le pressioni della Juve".