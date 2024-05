Juventus, il commento di Massimo Mauro a Pressing

La Juventus si sta trascinando in questo finale di stagione nel peggiore dei modi. La prestazione contro la Salernitana all'è stata l'ennesima prova negativa degli ultimi mesi. A fine stagione sono pronti tanti cambiamenti, sia per quanto riguarda la guida tecnica ma anche a livello di giocatori. "Per la situazione che ha la Juventus adesso un uomo come Conte potrebbe essere più indicato", il commento dell'ex bianconero Massimo Mauro a Pressing.L'ex giocatore ha ricordato come vinse il primo campionato Conte e in generale fatto il punto sulla rosa della Juve: "Se pensi a come vinse lo scudetto a Torino, all'attacco di quella squadra, comunque fu un'impresa. Se poi pensi che Conte disse " non vado ai ristoranti di 100 euro" e poi Allegri andò in finale di Coppa dei Campioni, tutti possiamo sbagliare.Non perché non sono bravi ma perché è come una stanza, si è incattivita l'aria e devi cambiare. L'ambiente è saturo e devi cambiare. Conte in questo panorama sarebbe più adeguato"