Juventus, Maurizio Scanavino verso la finale di Coppa Italia

L'amministratore delegato della Juventus Maurizioè stato intercettato da SportFace pochi istanti fa mentre entrava nella sede dela Roma. Proprio nella capitale questa sera la Juventus scenderà in campo allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Unico trofeo stagionale per la Vecchia Signora che sicuramente avrà ambizione e determinazione verso questo traguardo. Non lo nasconde Maurizio Scanavino intercettato all'ingresso del Coni. Queste le sue parole: