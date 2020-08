Mattinata shock per la Juventus in Borsa. Durante il fine settimana alla Continassa è accaduto di tutto: l'eliminazione dalla Champions League, l'esonero di Maurizio Sarri e l'arrivo sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo. I mercati non sembrano aver reagito bene, il titolo della Juve a Piazza Affari è in picchiata e nelle prime ore della mattinata perde già oltre l'11%.



Notizia in aggiornamento