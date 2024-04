La, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha spiegato come si è svolta l'antivigilia di, match valido per la trentatreesima giornata della. Match fondamentale in ottica, visto che con i tre punti i bianconeri si avvicinerebbero notevolmente alla qualificazione alla massima competizione europea.- "Mattinata di lavoro al centro sportivo della Continassa in vista della sfida di venerdì 19 aprile in programma alle 20:45 a Cagliari - match valido per la 33^ giornata di Serie A in cui andare a caccia di punti per continuare a inseguire l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra guidata da mister Allegri si è concentrata sullo sviluppo della manovra con conclusioni, per poi compiere esercitazioni per la fase difensiva su cross. Domani sarà giornata di vigilia e alle ore 11:00 Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, con la diretta disponibile su Juventus TV. Previsto poi un allenamento pomeridiano, a seguito del quale il gruppo partirà per la trasferta di Cagliari".