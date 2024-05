Soulé Juve, la top 10 dei migliori Under 21

La classifica

10) Eduardo Camavinga: 21 anni, media 7.19 (Real Madrid)

9) Tiago Santos: 21 anni, media 7.19 (Lille)

8) Matias Soulé: 21 anni, media 7.26 (Frosinone)

7) Savio: 20 anni, media 7.29 (Girona)

6) Lamine Yamal: 16 anni, media 7.34 (Barcellona)

5) Jeremy Doku: 21 anni, media 7.45 (Rennes - Manchester City)

4) Jamal Musiala: 21 anni, media 7.49 (Bayern Monaco)

3) Florian Wirtz: 21 anni, media 7.63 (Bayer Leverkusen)

2) Xavi Simons: 21 anni, media 7.70 (Lipsia)

1) Jude Bellingham: 21 anni, media 8.05 (Real Madrid)

Matias Soulé, gli altri numeri

Soulé Juve, la situazione sul futuro

La stagione si chiude con la faccia imbronciata e una delusione che sarà difficile da smaltire. Ilè retrocesso e nulla ha potuto farci Matias Soulé che, anche nell'ultimo match di campionato contro l'Udinese, è stato protagonista in positivo – e sfortunato -, per i ciociari. L'argentino classe 2003, in prestito dalla Juventus , si è conquistato i gradi di leader del Frosinone e chi, soprattutto in casa Juve, guardava con interesse al suo percorso di crescita, non può che sorridere e fare da contraltare alla delusione che ancora si respira da quelle parti.Nella top 10 dei migliori Under 21 del panorama calcistico mondiale – stilata da Sofascore in base alle proprie statistiche -, Matias Soulé si posiziona all'ottavo posto ed è l'unico calciatore a rappresentare la Serie A.Ci sono altri numeri e altre classifiche, sempre redatte da Sofascore, che certificano l'altissimo livello raggiunto da Matias Soulé in questa stagione. In fatto di passaggi chiave, l'argentino si posiziona con 84 al primo posto, davanti a Xavi Simons, Wirtz, Savio e Chaibi. Quinto posto per gol fatti (11), dietro a Bellingham, Beier, Sesko e Witz. Secondo posto per dribbling completati (102), dietro a Savio e davanti a Doku, Musiala e Nico Williams. Secondo posto, per concludere, per tiri tentati (83), dietro Garnacho e davanti a Beier, Xavi Simons, Witz.Non stupisce, dunque, che la Juventus abbia alzato la sua valutazione di Matias Soulé che si aggira intorno ai 40 milioni. Sì, perché l'argentino rimane un sacrificabile nell'ottica di una ricostruzione della rosa e di sacrifici necessari per coniugare sostenibilità e continuità. Ma Thiago Motta lo stima, i numeri dimostrano che a questa Juventus può tornare utile: insomma, non è ancora detta l'ultima.