Caso Pogba: le dichiarazione di Mathias al gip

, orchestrato da una banda, composta anche dal fratello e da amici di infanzia. E sono proprio le dichiarazioni di Mathias a raccontare parte di quando accaduto il 19 marzo 2022.E su Paul ha spiegato che spera di “rivederlo più velocemente possibile”. E' quanto emerge dall'interrogatorio del 25 gennaio, di cui l’AFP è venuta a conoscenza oggi. I fatti, come raccontato in precedenza, risalgono al 19 marzo 2022, quando Paul Pogba è stato rapito e derubato nella periferia parigina da due uomini non identificati che hanno provato ad estorcergli 13 milioni di euro. I protagonisti dell'assalto al giocatore della Juventus saranno incriminati a Parigi per estorsione con armi e sequestro di persona da parte di banda organizzata.Ad oggi, gli indagati negano, sostenendo di essere anche loro “vittime” dei rapinatori e di essere stati aggrediti perché Paul Pogba si era rifiutato di pagare. Intanto, emergono anche i messaggi tra i due accusati del rapimento, identificati come Adama C. e Mamadou M., risalenti a una decina di giorni prima del sequestro,I due hanno negato tutto di fronte al Gip.