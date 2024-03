Con la partita di sabato in cui laaffronterà la Lazio, valida per la 30^ giornata di Serie A, Massimilianoraggiungerà le suenel massimo campionato italiano. Come riassume Tuttosport, davanti al tecnico livornese ci sono Radice (501), Ferrero (505), Mazzarri (507), Gasperini (551), Guidolin (555), Spalletti (559), Bernardini (580), Liedholm (635), Viani (639), Trapattoni (689), Rocco (747) e Mazzone (792). Allo Stadio Olimpico i bianconeri dovranno andare a caccia di una vittoria per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo di crisi e mettere in cascina punti preziosi per la qualificazione in Champions League.