Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Obiettivo minimo? No, minimo no. La società mi ha chiesto: l'obiettivo è la Champions. Non minimo. Cominciamo a usare bene l'italiano. Futuro legato ai risultati? La Juventus è stata e lo è anche ora, una società che sarà pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno il meglio per la Juventus. Io, anzi tutti, dobbiamo pensare e lavorare senza farci distrarre da quello che sarà l'anno prossimo sul raggiungimento dell'obiettivo. Cercando di vincere domani".