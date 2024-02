L'allenatore della Juventus Massimiliano, questa sera poco prima del calcio d'inizio della gara controriceverà uno speciale riconoscimento. Match in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Attorno alle 20.15 però il tecnico toscano riceverà un riconoscimento dalla società per aver raggiunto le 405 panchine alla guida della Juventus. Questo risultato gli permette di raggiungere un grande della storia della Juventus: a quota 405 Max raggiunge al secondo posto niente meno che Marcello Lippi. Una serata speciale che va festeggiata e per questo la Vecchia Signora premierà Max.