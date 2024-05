L'allenatore della Juventus Massimilianoha parlato in conferenza stampa oggi presentando la gara contro la Salernitana in programma domani alle 18 allo Stadium. ( QUI l'integrale) queste le sue parole sul futuro che sembra essere in bilico:"Feedback? Abbiate ancora un attimo di pazienza. Ne avete avuta tanta. La pazienza è la virtù dei forti. Ormai siamo alla fine, concentriamoci sulla gara di domani, sperando che il risultato sia positivo. E lo dovrà essere. Pensiamo poi a Roma e all'Atalanta, che è una finale".