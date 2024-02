Juventus, Allegri non ‘firma in bianco’

Juventus, il messaggio di Allegri alla dirigenza

Le parole di Allegri in conferenza

La contraddizione

Certo,, come sono forti i passaggi sul futuro nella conferenza stampa di Massimilianoalla vigilia di. Una frase ad impatto che, in poco tempo, è diventata virale ed è discussa dai tifosi sui social. Anche se, in realtà, il tecnico livornese non fa che ripetere quello che ha già fatto nelle ultime settimane in più di un’occasione: rimandare la palla nell’altro campo.Questo il discusso passaggio della conferenza stampa:- "Ho un contratto ancora di un anno fino al 2025. Il futuro è domani, riportare la Juventus a giocare la Champions. Apro e chiudo parentesi: quando si parla di costruzione, la Juve dal 2011 partecipa alla Champions. Quest'anno dobbiamo riconfermare quanto accaduto l'anno scorso, che avrebbe potuto giocare la Champions ma non è dipeso da noi non giocarla. Mantenere una certa posizione in classifica quando l'età media si è abbassata, credo che la società abbia fatto un buon lavoro. Ora non dobbiamo distrarci dall'anno prossimo, non abbiamo né la certezza di entrare in Champions, né di giocare la finale di Coppa Italia. Ci vuole calma, pazienza, equilibrio, soprattutto all'interno. All'esterno poi il risultato condiziona, fa parte del nostro lavoro. Serve accettare le critiche, lavorare, avere le spalle larghe per poterlo accettare".C’è un altro passaggio particolarmente significativo, di questa conferenza stampa. Ed è un passaggio che somiglia molto ad un messaggio alla dirigenza ma, complessivamente, a tutto l’ambiente e ci permettiamo di parafrasarlo. Del tipo: mi avete detto che l’obiettivo stagionale è l’accesso alla prossima Champions League. Bene, siamo perfettamente in linea con questo: se il mio futuro sarà giudicato dai risultati,- "Futuro legato ai risultati? La Juventus è stata e lo è anche ora, una società che sarà pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno il meglio per la Juventus. Io, anzi tutti, dobbiamo pensare e lavorare senza farci distrarre da quello che sarà l'anno prossimo sul raggiungimento dell'obiettivo. E' la cosa più importante, avere le spalle larghe. Cercando di vincere domani".Il 19 agosto, prima della partita contro l'Udinese, inizio della stagione 2023/2024, Massimiliano Allegri diceva in conferenza stampa:- "Non è mai l'anno zero. Ogni anno si lavora per migliorare il precedente. Cambiano i giocatori, poi. Direi che bisogna lavorare su ciò che abbiamo con caratteristiche diverse. Sarò soddisfatto se avrò lavorato bene con la squadra ottenendo risultati. Quali? Inutile a stare a fare i titoli.. Ripeto: l'avevamo ottenuto. Facciamo un passetto alla volta. Bisogna crescere, in condizione, mantenere quell'entusiasmo e la voglia di andare a prendersi delle vittorie che passano di settimana in settimana e non più di 3 giorni in 3 giorni".