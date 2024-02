Juve, Allegri chiede un 'regalo' alla squadra

Allegri, quota 1000 punti

I numeri di Allegri

6 scudetti (cinque Juve, uno Milan)

4 coppe italia

3 supercoppe italiane

404 partite da allenatore della Juve

267 vittorie alla Juve

Non è certo il primo e non sarà l'ultimo ma, lunedì sera, contro l'Udinese, raggiungerà un altro traguardo significativo. All'Allianz Stadium, il tecnico si siederà sulla panchina bianconera per la 405esima volta, ovvero come Marcello Lippi. Una vetta mostruosa, soprattutto se si guarda i "compagni" di Allegri in questa classifica. Solo Giovanni Trapattoni resta davanti all'allenatore livornese, che con 596 partite alla guida della Vecchia Signora può ancora stare tranquillo al primo posto.Visto il momento, con lache è reduce da un solo punto nelle ultime due partite, sicuramente Allegri ha altre priorità e pensieri. Chissà però se da buon toscano che non perde il gusto per la battuta neanche nei momenti più complicati, scrive la Gazzetta dello Sport, magari proverà a motivare la squadra chiedendo un "regalo" personale. Del tipo: fatemi festeggiale le 405 panchine come Lippi con una bella vittoria. Un po' come quando con il sorriso chiede ai giocatori di vincere per passare una pausa serena.Le 405 panchine sono il traguardo sicuro; quello invece che non è sicuro di raggiungere, almeno nella prossima partita, sono gli oltre 1000 punti da allenatore della Juve. Allegri è a quota 998, serve quindi una vittoria per superare la soglia per quello che è diventato quasi una maledizione visto che i primi due "match point" contro Empoli ed Inter sono sfumati.