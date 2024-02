Dopo la sconfitta per 1-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, Massimiliano, oltre a analizzare l'andamento del match e le sue conseguenze sulla classifica, dedica un breve spazio al suo futuro. In un'intervista con Sportmediaset nel post-partita a San Siro, l'allenatore dellaafferma: "Io ho un altro anno di contratto e credo che la mia posizione non sia prioritaria. La priorità è che i ragazzi debbano stare tranquilli perché stasera hanno fatto una buona partita". Allegri sembra voler mettere l'accento sulla serenità del suo team nonostante la sconfitta, sottolineando il contratto ancora in vigore e la sua attenzione al presente della squadra. le sue parole, però, lasciano aperte le questioni sul futuro.