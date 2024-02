La serata si rivela memorabile per Massimiliano Allegri, poiché raggiunge un traguardo significativo nell'ambito della sua carriera calcistica. Contro l'Udinese, assume il ruolo di allenatore per la 405ª volta sulla panchina della Juventus. Durante la partita, mentre si trova sul campo per essere premiato da Ferrero, presidente del club, Allegri viene chiamato dalla Curva Sud, la sezione più calorosa dei tifosi. Risponde con un gesto di gratitudine, poggiando la mano sul petto, in riconoscimento dell'affetto e dell'appoggio ricevuto.