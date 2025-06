Tuttosport - Nuovo ds Juventus, ora in pole c'è Massara: ipotesi triumvirato

Getty

Massara-Juventus, le novità

In cima all'agenda c'era l'incontro con Igor Tudor , che come detto ha lasciato segnali più che positivi. Archiviato quel dossier, ora anon resta che concentrarsi su un altro tema urgente alla Continassa, dopo l'addio di Cristiano Giuntoli: la ricerca del nuovo direttore sportivo della Juventus , da affiancare a. E in questo senso l'edizione odierna di Tuttosport parla di una novità importante.Dopo i sorpassi e controsorpassi degli ultimi giorni, la pista attualmente più calda è quella che conduce a, fresco di separazione dal Rennes. Un profilo che, secondo le ultime ricostruzioni, non è affatto una novità nei radar bianconeri: l'ex Milan, infatti, figurava ai vertici della lista juventina ben prima che Antonio Conte ufficializzasse la sua permanenza sulla panchina del Napoli. Il disegno iniziale immaginato dalla dirigenza prevedeva che a ricoprire il ruolo di ds accanto a Chiellini, promosso nei ranghi dirigenziali, fosse proprio Massara. L’idea era quella di costruire una struttura tecnico-dirigenziale solida e ben distribuita, affiancando al classe 1968 torinese anche, che ora sembra vicino alla nomina ufficiale come responsabile dell’area scouting. Una sorta di triumvirato sportivo ben definito, in cui l'ex Granada avrebbe un ruolo attivo e diretto anche nelle scelte di mercato.

Perché ha convinto la Juventus

Le alternative

A convincere la Juventus sulla figura di Massara, oltre alla comprovata conoscenza del calcio italiano e internazionale, sarebbe stata soprattutto la sua spiccata predisposizione al lavoro di squadra. Un aspetto considerato cruciale in questa fase di ricostruzione interna: già ai tempi del Milan, Massara aveva dimostrato di saper operare in sinergia con figure di rilievo come Paolo Maldini e Zvonimir Boban, contribuendo al rilancio del club rossonero anche grazie a una gestione condivisa e coordinata.Secondo fonti vicine all’ambiente bianconero, i contatti tra gli intermediari della Juventus e gli agenti dell’ex ds rossonero sono attivi da tempo e costanti. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la mossa decisiva, con una chiamata ufficiale da parte della società per formalizzare l’offerta e definire il nuovo assetto dirigenziale. Restano comunque vive, seppur più defilate, altre opzioni. In particolare quella che porterebbe ad, ex dirigente del Bayern Monaco e volto già noto a Torino per aver vestito la maglia della Juve da calciatore. Durante i suoi sei anni a capo dell’area sportiva del club bavarese, Salihamidzic è stato protagonista di operazioni importanti, tra cui quella che ha portato all'acquisto di Matthijs De Ligt proprio dalla Juventus.Un altro nome che stuzzica la curiosità dei dirigenti juventini è quello di, giovane profilo emergente che si è messo in luce durante l’esperienza in Ligue 1. Un’opzione particolarmente apprezzata proprio da Comolli stesso, che dopo averlo visto all'opera ne ha sottolineato le doti organizzative e la visione strategica. La Juventus si muove, dunque, verso una ristrutturazione dirigenziale profonda, con la chiara intenzione di costruire un gruppo di lavoro moderno, competente e sinergico, in grado di affrontare le prossime stagioni con rinnovata ambizione e lucidità gestionale.





