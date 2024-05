Lagrazie alla rete di Dusan Vlahovic ha conquistato ieri sera contro l'Atalanta la Coppa Italia, un trofeo importante per i bianconeri dato che si tratta dell'unico stagionale. Anche la centrocampista della Juventus Women Martinatramite i propri profili social ha voluto fare i complimenti alla squadra di capitan Danilo per la vittoria. La giocatrice ha pubblicato una foto che la ritrae con alcune compagne di squadra mentre guardavano insieme la gara in tv. Di seguito la foto.