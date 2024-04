Juventus, c'è anche Martial

La Juventus è nota per sfruttare le opportunità di mercato, specialmente quando si tratta di giocatori in scadenza di contratto, noti come "parametro zero". Cristiano Giuntoli ha considerato diversi nomi in questa categoria, tra cui, ex Lazio, che però ha optato per il ritorno in patria firmando con il Palmeiras.Ma Felipe Anderson non era l'unico giocatore sotto osservazione della. Tra i possibili obiettivi c'è, attualmente al Arsenal. Anche se potrebbe avere un'estensione di contratto, la decisione del club londinese è incerta.conosce bene il giocatore e la sua esperienza potrebbe arricchire il centrocampo bianconero. La Juventus, sempre attenta al mercato, potrebbe cogliere l'opportunità di rinforzare la squadra con un giocatore del calibro diInfine, c'è, attaccante del Manchester United, che è stato più volte associato alla Juventus. Nonostante il suo rendimento deludente nelle ultime stagioni, la Juventus potrebbe offrire un'opportunità di rinascita per il giocatore. Resta da vedere se il club bianconero deciderà di presentare un'offerta per uno dei giocatori menzionati o se opterà per alternative sul mercato.Con la Juventus sempre alla ricerca di rinforzi per la squadra, l'inclusione di Martial potrebbe portare nuova linfa all'attacco bianconero, sebbene il suo recente rendimento susciti qualche dubbio. Tuttavia, il club potrebbe essere disposto a scommettere sul talento del giocatore e offrirgli una nuova opportunità di brillare sul palcoscenico europeo.