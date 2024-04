Martial Juve, la situazione

Martial, quante partite ha saltato per infortunio

Martial, i numeri della stagione 2023/2024

Presenze: 19

Minuti: 629’

Gol: 2

Assist: 1

Anthonypuò essere annoverato tra i grandi “What if” del calcio europeo degli ultimi anni. Cosa sarebbe diventato senza una serie di infortuni che ha tremendamente rallentato il suo percorso di crescita e influenzato la sua carriera? Il, quando lo prese nel 2025, era convinto di avere tra le mani. Così, infatti, veniva soprannominato l’esterno offensivo francese che alaveva fatto vedere grandi cose.Anthony Martial è uno dei nomi che ciclicamente viene avvicinato alla Juventus . Tra gli altri, questa mattina è Tuttosport a parlarne come una delle ipotesi da non scartare visto il mancato arrivo di Felipe Anderson . Il francese dello United è finito sotto i riflettori per il suo talento, come dicevamo, e negli anni anche la Juve ne ha seguito le tracce. Più di qualche dubbio, però, persiste sulla sua tenuta fisica.Secondo i dati elaborati da Transfermarkt, fin qui Martial ha saltato 12 partite in tutte le competizioni per un problema all’inguine, poi operato. I giorni di convalescenza sono circa 60, due mesi, da inizio dicembre 2023 a inizio marzo 2024. La situazione non migliora certo se si guarda alla stagione precedente: 5 infortuni e 27 partite saltate.