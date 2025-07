Juventus, dialogo aperto con il Marsiglia per Weah: le ultime

I tavoli su cui lavora la Juventus sono tanti. La scorsa settimana si è conclusa con l'arrivo di, e questa si è aperta con altrettante operazioni in corso. Dai movimenti in entrata, con i nuovi contatti per, fino a quelli "in casa", sia dal lato rinnovi sia da quello delle cessioni: in questo caso i nomi sono quelli di. Lo statunitense è ormai in uscita, e dopo aver rifiutato il Nottingham Forest si sta cercando una soluzione.Il club che si è fatto più avanti in modo più insistente è stato (ed è tutt'ora) il: al momento c'è un dialogo aperto con il club francese, con cui proseguono i contatti. Weah ritroverebbe il suo ex compagno Adrien, che ha deciso di rimanere nonostante l'ideadi qualche settimana fa.

Juventus, le ultime su Weah

Il mercato, dunque, prosegue su tanti fronti per la Juve . Durante queste settimane i giocatori riposeranno dopo una stagione lunga e ricca di impegni,, ma nel frattempo il dglavora per rinforzare la rosa, e le cessioni restano molto importanti in quest'ottica.Come anticipato, il Marsiglia si è interessato a Weah già nei giorni scorsi. Il suo nome era tra gli indiziati a partire insieme a, e la trattativa con il Nottingham Forest era in fase avanzata quando è arrivato il no dello statunitense, seguito da dichiarazioni forti del suo agente. La situazione, però, è cambiata solo relativamente: il centrocampistae le ultime settimane lo hanno dimostrato.Proprio per questo la Juventus è intenzionata a cederlo, e il dialogo con il Marsiglia è sempre aperto: i bianconeri avevano messo il suo nome anche sul tavolo della trattativa con ilper facilitare le operazioni con Sancho, ma i francesi restano più avanti. La sua permanenza, dunque, al momento sembra uno scenario difficile da immaginare per la prossima stagione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui