L'ex centrocampista della Juventus, Marocchi, ha parlato del futuro bianconero a Sky Calcio Club: "Non dobbiamo andare a sensazioni. Diventa molto semplice, Gacile dare tempo oggi poi non ne hai quando sei alla Juve, io ci sono stato nella Juve quando dovevo giocare contro l'Inter che aveva i tedeschi e il Milan degli olandesi. Ci mettevano sempre tra le squadre che potevano vincere lo scudetto. Elkann ha fatto un discorso molto preciso, ovvero che Giuntoli ce l'ha fatta al Napoli e ce la farà anche qui, vincendo con un ottimo bilancio, poi arrivarci...SLa Juve arriva in Champions anche perché le prime due dell'anno scorso hanno fatto male".