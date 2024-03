Il noto volto di SkySport Andreaha commentato in diretta sul canale televisivo il periodo della Juventus. Queste le sue parole:"La Juventus è crollata nel momento in cui è caduto l’obiettivo che l’aveva resa più forte dal punto di vista mentale, forte in difesa e nell’area, nel fare una corsa in più per compagni. Crollato l’obiettivo la squadra si è sciolta, è rimasto pochissimo. L’anno scorso si era unita molto con la questione societaria, ma rimane poco in campo se togli questi aspetti psicologici fondamentali. La mia impressione è che la squadra non si è evoluta in questi anni".