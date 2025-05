Juventus, Marco Silva già contattato da Giuntoli: il retroscena

2025 Getty Images

Giuntoli aveva contattato Marco Silva

Si accendono i riflettori sul nome di Marco Silva , che nelle ultime ore ha trovato conferme in ottica Juventus come riporta Sky Sport. L'allenatore portoghese è un profilo che piace molto ail cui arrivo in bianconero sarà ufficiale nei prossimi giorni. Ma non solo, perché l'attuale allenatore del Fulham era un nome pensato anche dallo stesso Cristiano Giuntoli, fino a pochi giorni fa operativo prima che gli venisse comunicato dalla proprietà la separazione.L’attuale Managing Director Football Giuntoli, qualche giorno fa, riporta Sky,In quel momento, però, la Juventus era convinta di avere in pugno Antonio Conte, prima che l’allenatore salentino decidesse di rimanere a Napoli. La candidatura di Marco Silva però si rafforza con l’imminente arrivo di Comolli, che da tempo è un suo grandissimo estimatore.