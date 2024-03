Forza Juve .

Sempre . pic.twitter.com/whwQANJWpy — Manuel Locatelli (@locamanuel73) March 4, 2024

Laè uscita sconfitta ieri sera dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per 2-1. Una gara non di certo semplice quella della squadra di Massimiliano Allegri che aveva anche raggiunto il pareggio, seppur momentaneo con Federico Chiesa, prima del calcio di rigore non trasformato da Osimhen ma poi dall'arrivo di Giacomo Raspadori sulla ribattuta. Chi però ha il cuore bianconero è Manuel, che ha sempre rivelato di essere stato tifoso della Vecchia Signora fin da bambino. Di seguito il suo messaggio sui social.