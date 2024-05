Oggi alle 18 la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Monza per l'ultima gara stagionale dei bianconeri. Chi però oggi potrebbe tagliare un importante traguardo è il centrocampista classe 1998 ex Sassuolo Manuel. Infatti, qualora oggi giocasse titolare sarebbe la sua gara numero 100 in Serie A con la maglia della Juventus. Locatelli ha scalato le gerarchie diventando un titolare inamovibile agli ordini di Massimiliano Allegri (prima della separazione). Oggi quindi potrebbe toccare quota 100 proprio nel tardo pomeriggio di oggi all'Allianz Stadium.