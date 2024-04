Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli hanno lavorato a braccetto fino a pochi giorni fa. Presto però potrebbero trovarsi "contro" sul mercato, visto che sono diversi gli obiettivi in comune tra Juventus e Napoli. Come riferisce Sportmediaset, il primo obiettivo è Koopmeiners, giocatore che era stato vicino al Napoli un'estate fa e che adesso è in cima alla lista della Juventus. Ma i due dirigenti hanno messo nel mirino anche Lazar Samardzic dell'Udinese. Anche il talento serbo era già stato accostato al club campano pochi mesi fa. La sfida tra Manna e Giuntoli sul mercato è iniziata.