Juventus, le mosse di Manna sul mercato: chi ha preso, chi ha lanciato, chi ha ceduto

La notizia di oggi è quella di un accordo verbale già trovato con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che lo vuole come direttore sportivo del nuovo corso, da inaugurare il prossimo anno, a maggior ragione vista la debacle successiva allo scudetto. E' lui, giovane e in rampa di lancio, il prescelto per il patron partenopeo, che ora mira a metterlo sotto contratto per giugno. Così concluderà la sua avventura con la Juventus, vissuta negli ultimi mesi da braccio destro di Cristiano Giuntoli, ma anche con un'estate da protagonista in prima linea, da "capo" mercato.Tutte le risposte a queste domande e i nomi nella nostra gallery.