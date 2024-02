Giovanni Manna, il braccio operativo di Cristiano Giuntoli, era presente all'Olimpico per assistere a Lazio-Bayern Monaco, partita vinta dai biancocelesti per 1-0. Il blitz del dirigente della Juventus è stato tutt'altro che casuale. Un po' il richiamo dell'Europa che conta e un po' la volontà di vedere all'opera Felipe Anderson, obiettivo di mercato a parametro zero, in un contesto di maggiore difficoltà: un ottavo di Champions contro una delle squadre più forti d'Europa. Missione positiva. Ma il blitz romano come è filtrato nelle ultime ore è servito al collaboratore di Giuntoli non solo per prendere visione ma anche per appuntamenti e pubbliche relazioni di vasto genere.