Juventus, si va verso la risoluzione di Manna

All'Olimpico c'erano quasi tutti. Torino-Juventus sold out sugli spalti, con tutti i protagonisti in campo e in tribuna. Tutti tranne Giovanni Manna, ormai prossimo al passaggio al Napoli. Cristiano Giuntoli, che sta proseguendo i "casting" per scegliere chi lo affiancherà dall'estate in poi per programmare il presente e il futuro della Juventus. Non ne farà parte l'ex Lugano, pronto per un futuro partenopeo, con Giuntoli che ha commentato: "Per Giovanni stiamo parlando con lui, per cercare di capire quale sarà il suo percorso, nel rispetto del nostro club".Ma cosa succede ora? Può arrivare una risoluzione anticipata, anche a breve, spiega Tuttosport, così da programmare il futuro per ciò che sarà, lontani e distanti, soprattutto senza conoscere a fondo le nuove strategie del club bianconero. Manna è stato traghettatore nelle difficoltà, ma è pronto ad uscire di scena. E al suo posto, scrive la Gazzetta, potrebbe arrivare la promozione per Pessotto, più a supporto di Allegri e della squadra. Intanto, sui social già circola un'idea nuova, stuzzicante per i più: cioè che Manna proverà a portarsi Allegri sotto il Vesuvio.