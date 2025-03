Da quanto tempo non allenano Mancini e Tudor?

La Juventus sembra orientata verso il cambio in panchina prima della fine della stagione. Thiago Motta potrebbe infatti lasciare i bianconeri indipendentemente dalla partita contro il uno scenario tutt'altro che tipico in casa Juve , e che dunque farebbe rumore in ogni caso.Sullo sfondo ci sono due nomi principali:. L'ex CT dell'Italia, al momento, sembra favorito e potrebbe firmare anche solo per 4 mesi. Rimane comunque da valutare la qualificazione alla Champions League, senza la quale la Juventus certificherebbe una stagione fallimentare sotto ogni aspetto. Dall'altra parte, se i bianconeri ottenessero il quarto posto, si raggiungerebbe l'obiettivo minimo e se fosse con Mancini, l'allenatore potrebbe anche rimanere nella stagione successiva.

Arabia Saudita e Lazio: le ultime esperienze di Mancini e Tudor

Entrambi gli allenatori sono al momento fermi e senza una squadra. Mancini ha vissuto l'ultima esperienza della sua carriera sulla panchina dell'Arabia Saudita . Una parentesi tutt'altro che fortunata per l'ex Inter, che dopo il tonfo della mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 con l'Italia aveva abbracciato questo nuovo progetto con(25 milioni all'anno).Dopo 18 partite con la Nazionale araba, però, finisce la sua avventura a ottobre. Dall'altra parte Igor Tudor non ha trovato una squadra dopo la sua ultima parentesi alla. Nella scorsa stagione, infatti, il croato aveva sostituito il dimissionarioper le ultime 11 partite di campionato, ma non era arrivata la sua conferma a fine anno. Da allora, dunque, anche Tudor non ha più allenato.