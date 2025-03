Il tifoso, il polemico, il "mai nemico": la storia di Mancini con la Juventus

Getty Images

Un'altra rivoluzione? Forse non è il termine più adatto, ma comunque parliamo di qualcosa che smuove, che fa rumore. La Juventus sembra sempre più orientata verso il cambio di allenatore , con: la partita contro ilpuò essere davvero l'ultima, anche senza considerare il risultato finale.E allora non si può parlare di rivoluzione, ma di corsa ai ripari: la società bianconera lo sta già facendo, e le riflessioni stanno portando a dei nomi concreti. Due, su tutti., due figure diverse, così come i loro percorsi e, per il momento, le possibilità. L'ex CT della Nazionale al momento è in vantaggio e potrebbe diventare presto una soluzione concreta per la Juventus

Il tifo per la Juventus

Calciopoli e le polemiche

"Mai nemico": una nuova posizione e un futuro da scrivere

Una figura che con i bianconeri ha avuto (e ha tutt'ora) una storia controversa, senza dubbio non lineare. Un ex Inter - ancora - che ha intrecciato più voltein carriera, con una serie di pagine altalenanti.Roberto Mancini non si è tirato indietro con la Juventus, sia nei momentisia in quelli più favorevoli. L'allenatore ha infatti dichiarato più volte di aver tifato per la squadra bianconera da bambino, e quando veniva accostato proprio a quella panchina, ribadiva di non aver mai avuto nessun problema verso il club.Ma come evitare un rapporto teso quando si siede sulla panchina dell'Inter? E, soprattutto, quando con l'Inter si vince: il Mancio ha infatti vinto diversi trofei con i nerazzurri, tra cui tre scudetti. Insomma, anche tifando per la Juventus da bambino, la storia con i bianconeri era destinata e prendere delle vie decisamente più tese, e il periodo con l'Inter è la prima di diverse motivazioni.La seconda, non necessariamente in ordine, risale a Calciopoli. Proprio Mancini, nel 2010, fu chiamato a testimoniare come parte dell'accusa, e le sue parole contro la Juventus riecheggiavano: "pagherete tu e tutti i tuoi amici di Torino" rivelò di aver detto all'arbitrodopo una partita risalente al 2005, anno in cui Mancini allenava proprioL'ex allenatore nerazzurro aveva poi dichiarato di essersi lasciato trasportare dalla rabbia del momento, con la foga come principale ragione. Quelle parole, però,dai tifosi bianconeri, che inevitabilmente le associano in fretta alla figura dell'ex CT italiano.La storia tra Mancini e la Juventus torna a intrecciarsi nel 2011, quando il suo nome rimbalza proprio intorno all'ambiente bianconero, alla ricerca di una svolta dopo il deludente settimo posto con Delneri. La storia ci racconta che la scelta andò su, che cominciò un ciclo che ben conosciamo, ma Mancini non rimaneva comunque indifferente."Non sono mai stato nemico della Juventus, contestavo il sistema che c'era prima" ha spiegato più volte l'ex Inter, e ora potrebbe esserci un'altra svolta. Questa volta per entrambi. Il filo tra la Juve e Mancini è stato tracciato per tanti anni, ma quest'anno potrebbe sciogliersi





