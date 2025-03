Mancini può allenare la Juventus nella prossima stagione?

Getty Images

Il futuro di Thiago Motta sembra essere sempre più in bilico. L'allenatore bianconero, nonostante la presa di posizione ferma della società sin dal post partita di Firenze, non appare così saldo sulla panchina del club. Il nome di sta entrando sempre di più nell'ambiente bianconero , e le voci si fanno più insistenti.Non solo voci, però: anche La Gazzetta dello Sport ha chiarito che il futuro della Juventus e quello di Mancio potrebbero unirsi presto, indipendentemente dalla partita con il Genoa . E dunque? Dunque ora si aspetta, e l'attesa fino alla gara contro i rossoblù sarà ancora lunga, infatti manca una settimana. Tempo in cui i dubbi e gli scenari possono solo aumentare.

Mancini alla Juventus già dopo il Genoa?

Mancini come allenatore anche nella prossima stagione?

Il primo: Mancini può già allenare la Juventus dopo la gara di sabato prossimo? La certezza, che in questa stagione è mancata più volte,. Thiago potrebbe essere confermato in caso di un successo netto e convincente, ma potrebbe anche non bastare.La società sta effettuando tante riflessioni in questi giorni, e Mancini sta passando dallo sfondo al primo piano. L'ex CT dell'Italia, infatti, apparein questo momento.Il dubbio c'è e può essere naturale: se dovesse arrivare Mancini, potrebbe rimanere anche nella stagione successiva? Naturalmente, tutto spetta al futuro, perché l'ex Inter - secondo La Gazzetta dello Sport - ha dato la sua disponibilità ad allenareNon è da escludere del tutto, però, la possibilità che Mancini si sieda sulla panchina della Juventus più a lungo. Gran parte di questa decisione dipenderà senza dubbio dall'unico (e minimo) obiettivo rimasto:. Il quarto posto potrebbe essere infatti la carta che farebbe eventualmente scattare un'opzione per la prossima stagione. Ma sarà solo il tempo a rivelarlo.