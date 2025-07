Juventus, nelle prossime ore nuovi contatti con il Manchester United per Sancho: le ultime

Non solo Jonathan David. La Juventus vuole rinforzarsi su diversi reparti, e dunque se da una parte è fatta per l'arrivo dell'attaccante , dall'altra il dg Comolli sta lavorando anche per. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti nuovi contatti tra il club bianconero e il Manchester United per parlare dell'esterno inglese.Tra i nodi principali, al momento, resta l'ingaggio elevato del giocatore , ma la Juve vuole continuare a lavorare con i Red Devils per cercare un punto d'incontro. I bianconeri potrebbero anche inserire nella trattativa alcuni giocatori non ritenuti incedibili nel progetto, perciò sarà importante comprendere le novità delle prossime ore.

Juventus, le ultime su Sancho con il Manchester United

Come anticipato, la Juventus ha mostrato che sarebbe disposta a mettere sul piatto uno dei giocatori che al momento non sono centrali nel progetto. Tra questi rientrano - ad esempio -, che con situazioni diverse sono comunque scivolati indietro nelle gerarchie di Igor Tudor.Sancho resta un nome importante per il mercato della Juve, che a distanza di un anno è tornata su di lui ma con dirigenza e obiettivi differenti. Nelle prossime ore, dunque, i contatti tra i due club potrebbero fornire ulteriori risposte sulla trattativa.





