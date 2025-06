Juventus-Manchester City, TOP e FLOP al 45’: Kalulu, perché? Alberto Costa non aiuta, segnale da Koop

AFP via Getty Images

Il caldo e un terreno di gioco nemico del pallone non condizionano oltremodo un copione che sembrva già scritto alla vigilia. Seppur delle variazioni non manchino. Il Manchester City tiene palla, fa un possesso lunghissimo per poi sfruttare le accelerate. Il problema è che la Juventus non trova né lo spazio, né le idee per ripartire e almeno impensierire gli inglesi. Il goal di Koopmeiners arriva grazie ad un errore di Ederson e alla caparbietà di Koopmeiners. Per la Juve il protagonista in negativo è senza dubbio Kalulu: Doku lo brucia sulla prima rete, l’autorete è invece difficilmente spiegabile.

Juve-Manchester City, top e flop al 45’