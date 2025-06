Tudor e Guardiola, strategie opposte: ma la Juventus può cambiare con il Manchester City

2025 Getty Images

Domani sera, al Camping World Stadium di Orlando, le temperature si alzeranno rispetto alle prime due partite in cui ha giocato lama soprattutto si alzerà anche il livello dell'avversario. , inutile sottolineare le differenze tecniche tra le squadre e quanto quindi sarà diversa la partita che dovrà giocare la Juventus. La bravura dei bianconeri è stata quella di presentarsi al big match con sei punti, la qualificazione agli ottavi già ottenuta e due risultati su tre per classificarsi come prima, davanti al City.

Verso Juventus-Manchester City: la strategia di Tudor e Guardiola

Tudor cambia la formazione?

Sei punti come quelli della squadra di Pep Guardiola, ottenuti però con una strategia completamente opposta rispetto a quella adottata da Igor Tudor. . Da una parte quindi la dimostrazione dell'ampiezza della rosa del club inglese e delle tantissime scelte a disposizione di Guardiola, dall'altra la volontà del tecnico croato di trovare delle certezze dando continuità agli stessi.Non esiste una strada giusta, o meglio, lo possono essere entrambi e al di là degli avversari, le scelte di Guardiola e Tudor, pur opposte, sono risultate fino ad ora efficaci allo stesso modo., con il Manchester City che confermerà alcuni dei giocatori presenti nell'ultima ma soprattutto con qualche possibile cambiamento in casa bianconera.La Juventus giocherà poi il 30 giugno o l'1 luglio, a seconda di come passerà il girone, se come prima o come seconda, ma la fatica, con anche il fattore caldo, può iniziare a farsi sentire. Per questo, più che per la questione diffidati, che sono quattro tra i bianconeri (Cambiaso, Gatti, McKennie, Conceicao),perché la Juventus crede davvero di poter andare fino in fondo. Ed occhio quindi ai possibili rientri, come Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners in prima fila per una maglia dal primo minuto.