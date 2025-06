Juventus-Manchester City, quando parla Tudor in conferenza

2025 Getty Images

È attesa per la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia della sfida tra Juventus e Manchester City, ultima gara del girone del Mondiale per Club. L’allenatore bianconero incontrerà i media alle 18:45 locali di Orlando, che corrispondono alle 00:45 italiane nella notte tra oggi e domani.Saranno diversi i temi al centro del confronto con i giornalisti: su tutti, le condizioni fisiche di Francisco Conceição, che negli ultimi giorni si è allenato a parte e resta in dubbio per la sfida contro gli inglesi. Non è da escludere un suo impiego solo a gara in corso o un’esclusione precauzionale in vista degli ottavi di finale.

Tudor parlerà anche delle scelte di formazione, delle possibili rotazioni e della strategia per affrontare una squadra come il Manchester City, che rappresenta uno degli avversari più ostici del torneo.Con entrambe le squadre già qualificate, resta in palio il primo posto nel girone, importante per evitare incroci complicati nel turno successivo. La conferenza sarà quindi l’occasione per capire l’approccio mentale e tattico della Juventus, e come Tudor intenda gestire la rosa in una fase cruciale del Mondiale per Club.