Juventus-Manchester City, le probabili formazioni e dove vedere la partita

2025 Getty Images

La Juventus è pronta a sfidare ilnell’ultima giornata del Girone G del Mondiale per Club. La squadra di Igor Tudor, dopo le vittorie contro Al-Ain e Wydad, cerca un altro successo per blindare il primo posto nel girone e affrontare al meglio la fase a eliminazione diretta, per la quale ha già staccato il pass.Anche i Citizens di Pep Guardiola sono già qualificati agli ottavi, ma scenderanno in campo determinati a vincere per strappare la vetta del gruppo proprio ai bianconeri. In palio c’è un piazzamento favorevole per il prosieguo del torneo.

Juve-Manchester City, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Manchester City

Data: giovedì 26 giugno 2025

Orario: 21.00 italiane

Canale tv: DAZN, Italia 1

Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset

Juve-Manchester City, le probabili formazioni

Con due risultati su tre a disposizione, la Juventus potrà anche accontentarsi di un pareggio per mantenere la leadership del girone. Attesa quindi per una sfida di alto livello, tra due delle migliori squadre della competizione, con tanti campioni in campo e un primo posto tutto da conquistare.