Juventus-Manchester City, le probabili scelte di Tudor

Classifica e vantaggi: alla Juve bastano due risultati su tre

Una sfida che promette spettacolo in mondovisione. Juventus si affronteranno nell’ultimo atto del girone G del Mondiale per Club, con in palio il primo posto del raggruppamento. Entrambe le squadre hanno già ottenuto il pass per il turno successivo, ma la sfida conserva un significato importante sia a livello sportivo che simbolico. Per il City di Guardiola sarà una sorta di rivincita dopo la pesante sconfitta subita l’anno scorso in Champions League proprio contro la Juve.Grazie a una miglior differenza reti, la Juventus di Igor Tudor potrà affrontare i Citizens con due risultati su tre a disposizione. Un pareggio o una vittoria permetterebbero ai bianconeri di chiudere il girone al primo posto, un vantaggio strategico in vista dei quarti. Tudor, che ha finora vinto contro Al-Ain e Wydad, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare nel suo consueto 3-4-2-1.

Juve-Manchester City, le probabili scelte

In difesa

A centrocampo

In attacco

Juve-Manchester City, la probabile formazione

Di Gregorio

Kalulu

Savona

Kelly

Alberto Costa

Thuram

McKennie

Cambiaso

Koopmeiners

Yildiz

Kolo Muani

Nessun dubbio tra i pali: sarà ancora Michele Di Gregorio a difendere la porta della Juventus. Il portiere bianconero ha subito appena un gol nelle prime due partite del Mondiale per Club, facendo meglio di tutti tranne Ederson del Manchester City, ancora imbattuto. La solidità difensiva della Juve è uno dei punti di forza della squadra di Tudor, che dovrebbe confermare il terzetto arretrato già visto contro Al-Ain e Wydad. Davanti a Di Gregorio agiranno ancora una volta Pierre Kalulu, Nicolò Savona e Lloyd Kelly, con l’obiettivo di blindare la porta anche contro il City.Sulle fasce, spazio ad Alberto Costa a destra e ad Andrea Cambiaso a sinistra. Al centro del campo, con Khephren Thuram ormai punto fermo, sarà ancora Weston McKennie a completare la coppia titolare, mentre Manuel Locatelli dovrebbe partire ancora dalla panchina.Sulla trequarti, Tudor dovrà fare a meno di Francisco Conceição , che ha saltato gli ultimi due allenamenti a causa di un colpo rimediato contro il Wydad. Il portoghese non sarà della partita dall'inizio e, al massimo, potrebbe sedersi in panchina. Al suo posto, accanto a Kenan Yildiz, dovrebbe esserci Teun Koopmeiners, pronto a partire dal 1’ dopo l’ingresso positivo nell’ultima gara.Nessun dubbio in attacco: sarà ancora Randal Kolo Muani a guidare l’attacco bianconero. L’ex PSG ha brillato nella gara d’esordio con una doppietta contro l’Al-Ain e resta la prima scelta di Tudor. Nonostante il gol di Dusan Vlahovic contro il Wydad, segnato su rigore nel finale, il serbo partirà nuovamente dalla panchina.